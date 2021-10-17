В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут начаться в течение недели

Иранское правительство может в течение недели начать переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил депутат парламента Ирана Бехруз Мохебби Наджм Абади, информирует ТАСС.
«По словам нашего министра иностранных дел [Хосейна Амира Абдоллахияна], влиятельные страны мира обратили особое внимание на закон по принятию стратегических мер для отмены санкций. Все они получили серьезное и четкое послание, - заявил он. - Обладая таким мощным инструментом, правительство на этой неделе [рабочая неделя в Иране начинается в субботу] начнет переговоры».
Напомним, что в декабре прошлого года в Иране одобрили закон, который обязал правительство нарастить темпы обогащения урана.
21 сентября 2021-го официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.
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