В столице Ирана состоялась официальная церемония утверждения в должности нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает информационное агентство ИРНА.
В ходе церемонии духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи утвердил в должности нового президента. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов.
Эбрахим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. За Эбрахима Раиси проголосовало 17,8 миллиона.
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В Иране состоялась церемония утверждения в должности нового президента
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