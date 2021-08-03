В Иране состоялась церемония утверждения в должности нового президента

В ходе церемонии духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи утвердил в должности нового президента. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов.Эбрахим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. За Эбрахима Раиси проголосовало 17,8 миллиона.