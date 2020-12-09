Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от COVID-19 собственной разработки. Об этом стало известно от агентства Fars, которое передало информацию со ссылкой на представителя Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуша Джаханпура, пишет ТАСС.
– Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались, – цитирует агентство Джаханпура. – Она будет опробована на добровольцах в течение месяца.
По словам Киянуша Джаханпура, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет. При этом у участников на момент вакцинации должен быть отрицательный результат анализов на COVID-19.
– После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета, – добавил Джаханпур.
Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявлял, что рассчитывает увидеть готовую к производству в промышленных масштабах отечественную вакцину от коронавируса к весне 2021 года.
Как передает агентство IRNA, еще три вакцины от новой инфекции иранской разработки должны к концу января следующего года начать использоваться для испытаний на людях.
– Три иранские вакцины, разработанные нашими исследователями, должны быть допущены к испытаниям на людях к концу января будущего года, – приводит агентство слова представителя Управления развития биотехнологий при вице-президенте Ирана по делам науки и технологий Мостафы Ганеи.
Фото: pixabay.com
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В Иране начались испытания вакцины от COVID-19 собственной разработки
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