По меньшей мере 14 человек погибли в результате крупного ДТП в Ираке, сообщает ТАСС.
По информации телеканала As Sumariyah, авария произошла на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна. Водитель минивэна въехал в пассажирский автобус, в результате чего транспортные средства воспламенились. Большинство находившихся внутри пассажиров не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.
Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение скорости и невнимательность водителей минивэна и автобуса.
Прибывшие на место спасатели смогли вызволить живыми трех человек. В настоящий момент проводится расследование произошедшего.
Фото: pixabay.com
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В Ираке в результате крупной дорожной аварии погибли 14 человек
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