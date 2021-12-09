В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции

Касем аль-Араджи сообщил, что 9 декабря завершен последний раунд диалога с международной коалицией, который был начат в 2020 году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака.При этом советник по национальной безопасности Ирака отметил, что отношения с международной коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак.