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  2. В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции

В Ираке объявили о начале вывода войск международной коалиции

Об этом заявил советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи, пишет РИА Новости.


Касем аль-Араджи сообщил, что 9 декабря завершен последний раунд диалога с международной коалицией, который был начат в 2020 году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака. 

При этом советник по национальной безопасности Ирака отметил, что отношения с международной коалицией продолжатся в сфере обучения и консультаций.

Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами страны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что большинство иностранных боевых подразделений покинули Ирак.
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Фото: РЕЙТЕР
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