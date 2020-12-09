В среду, 9 декабря, в Ираке на нефтяном месторождении Хабаз в провинции Киркук прогремели два взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria, который передал информацию своего источника в сфере безопасности.
Фото носит иллюстративный характер
Сообщается, что у двух нефтяных скважин были приведены в действие два взрывных устройства. Из-за взрывов образовались пожары, которые до сих пор тушат.
Новостной портал SHAFAQ News заявляет, что виновниками происшествия являются боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
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В Ираке на нефтяном месторождении прогремели два взрыва
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Фото: РЕЙТЕР