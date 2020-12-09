В Ираке на нефтяном месторождении прогремели два взрыва

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Сообщается, что у двух нефтяных скважин были приведены в действие два взрывных устройства. Из-за взрывов образовались пожары, которые до сих пор тушат.Новостной портал SHAFAQ News заявляет, что виновниками происшествия являются боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).