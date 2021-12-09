В iPhone появилась защита от некачественного ремонта

Компания Apple добавила в свои смартфоны функцию определения неоригинальных деталей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Gizmodo.
Новинка появилась в бета-версии iOS 15.2. В случае если в "яблочный" смартфон будет установлен неоригинальный дисплей, аккумулятор или камера, то пользователь получит соответствующее уведомление. В разделе настроек, который касается истории ремонта устройства, можно будет проверить оригинальность комплектующих. Это позволит защитить покупателей от приобретения некачественных подержанных iPhone у пользователей, которые отдают свои устройства в ремонт в неавторизованные сервисные центры
Как пояснили в Apple, функция будет доступна на всех смартфонах последних поколений. На iPhone XR, XS, XS Max и SE второго поколения iOS может проверить оригинальность батареи. На девайсах серии iPhone 11 и более новых устройствах ОС также покажет информацию о дисплее. Пользователи гаджетов семейств iPhone 12 и 13 смогут получить данные и о камере.
Отмечается, что новинка никак не повлияет на эксплуатацию девайса. Авторы пояснили, что Apple не будет блокировать работу неоригинальных компонентов. Также статус «Неизвестная деталь» появится в случае, если мастер установит оригинальный дисплей или аккумулятор неправильно.
В конце прошлого месяца Apple заявила о запуске программы домашнего ремонта iPhone и Mac. Компания будет продавать пользователям оригинальные комплектующие и выпускать бесплатные инструкции для ремонта.
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