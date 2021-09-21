В iPhone могут внедрить технологию по выявлению депрессии и расстройств

Apple занимается разработкой технологии для iPhone, которая поможет выявлять депрессию и снижение когнитивных способностей у пользователей гаджетов, передает ТАСС.
Издание The Wall Street Journal уточнило, что разработчики планируют использовать сведения датчиков iPhone о физической активности, режиме сна, поведении при наборе текста, чтобы распознать состояние владельца устройства и создать алгоритм для надежного выявления сигналов, которые могут указывать на проблемы с психическим здоровьем.
Разработка ведется совместно с Калифорнийским университетом и биотехнологической компанией Biogen. Издание отметило, что представители компаний сведения о проекте никак не прокомментировали.
Наработки в настоящий момент находятся на ранней стадии и могут не воплотиться в жизнь. Хотя существуют исследования, которые говорят о том, что пользователи с психическими проблемами несколько иначе обращаются со своими гаджетами, в данный момент неясно, можно ли разработать надежные алгоритмы по обнаружению подобных расстройств. Вместе с тем масштабы отслеживания владельцев устройств, необходимого для анализа, могут вызвать опасения по поводу конфиденциальности.
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