На такую мысль разработчиков Apple подтолкнули результаты проведенного среди покупателей их продукции опроса, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Опрос провели среди пользователей iPhone 12. Большая часть заданных вопросов – о системе безопасности и Face ID. Разработчиков интересовало, удовлетворены ли пользователи системой распознавания лица и в целом, как она работает.
Есть мысли о том, чтобы вернуть в следующее поколение своих гаджетов сканер отпечатка пальца Touch ID. Напомним, этот вид разблокировки устройства пропал с выходом Iphone X в 2017 году. Но теперь, во время пандемии, многие стали жаловаться на неудобства. При ношении защитной маски яблочная система безопасности не распознает владельца смартфона и требует ввести пароль.
У людей также спросили, правда ли нужны пользователям все элементы из коробки iPhone 12: скрепка для извлечения сим-карты, кабель USB-C Lightning и наклейка Apple.
Такое анкетирование Apple проводит, чтобы разрабатывать новинки с учетом пожеланий пользователей. Возможно, в новом iPhone 13 отразятся результаты данного исследования.
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В iPhone 13 могут вернуть сканер отпечатков пальцев из-за COVID-19
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