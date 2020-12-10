В iPhone 13 могут вернуть сканер отпечатков пальцев из-за COVID-19

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Опрос провели среди пользователей iPhone 12. Большая часть заданных вопросов – о системе безопасности и Face ID. Разработчиков интересовало, удовлетворены ли пользователи системой распознавания лица и в целом, как она работает.Есть мысли о том, чтобы вернуть в следующее поколение своих гаджетов сканер отпечатка пальца Touch ID. Напомним, этот вид разблокировки устройства пропал с выходом Iphone X в 2017 году. Но теперь, во время пандемии, многие стали жаловаться на неудобства. При ношении защитной маски яблочная система безопасности не распознает владельца смартфона и требует ввести пароль.У людей также спросили, правда ли нужны пользователям все элементы из коробки iPhone 12: скрепка для извлечения сим-карты, кабель USB-C Lightning и наклейка Apple.Такое анкетирование Apple проводит, чтобы разрабатывать новинки с учетом пожеланий пользователей. Возможно, в новом iPhone 13 отразятся результаты данного исследования.