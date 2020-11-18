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В инвестпрограмму Минска на 2020 год внесены изменения

Депутаты Мингорсовета сегодня проголосовали за внесение изменений в инвестиционную программу Минска на текущий год, пишет БЕЛТА.


"BYN 5 млн выделяется из резервного фонда Мингорисполкома для оплаты за выполненные строительно-монтажные работы на объекте "Первый участок третьей линии метрополитена от станции "Корженевского" до станции "Юбилейная" с электродепо", который был введен в эксплуатацию 6 ноября 2020 года", – рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

"BYN 3,49 млн перераспределяются со статьи капитального ремонта на следующие объекты "Гордорстроя": кладбище "Лесное" и подъездная дорога к нему (BYN 2,8 млн), коллектор по ул. Фабричной (BYN 522 тыс.) и реконструкция ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Сенницкой (BYN 125 тыс.)."

На BYN 4 млн сокращается объем инвестпрограммы для окончательного восстановления резервного фонда Мингорисполкома по объектам: строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого; реконструкция территории в границах ул. Вокзальная – пер. Линейный.

На BYN 3 млн сокращается сумма погашения процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование программ. "Кроме того, на BYN 26,8 млн сокращаются кредитные ресурсы Банка развития Республики Беларусь под фактически утвержденный банком размер кредитной линии по первому и второму участкам третьей линии метрополитена", – добавила Ирина Гонтарева.




Объем инвестиционной программы составляет BYN 960 млн, из которых BYN 230 млн – кредитные ресурсы банка для строительства линии метрополитена, BYN 21 млн – кредитные ресурсы банка под гарантии Мингорисполкома для строительства объектов, заказчиком которых выступает ГП "Гордорстрой", BYN 709,5 млн – средства городского бюджета.

Также предусматривается перераспределение средств городского бюджета в сумме BYN 14 млн между сферами и объектами. Благодаря этому будут произведены расчеты за выполненные работы на таких объектах, как застройка микрорайона Лошица-6, инженерная инфраструктура к жилым домам в районе Чижовка-6а, первый пусковой комплекс реконструкции территории в границах ул. Вокзальная – пер. Линейный, школа с бассейном и детское дошкольное учреждение с бассейном в жилом комплексе "Минск-Мир", реконструкция здания гимназии № 25, теннисные корты по ул. Жудро и так далее.

Фото: БЕЛТА
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