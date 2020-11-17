В информационном противостоянии необходимо правовое регулирование деструктивных СМИ

Петр Петровский признал, что скоординированной информационной политики в Союзном государстве сегодня нет. Пример – белорусское сообщество не было вовлечено в обсуждение изменений в российскую Конституцию. Аналогично российские СМИ заинтересовались белорусскими выборами только после 9 августа.– задал риторический вопрос Петр Петровский.