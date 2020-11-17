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В информационном противостоянии необходимо правовое регулирование деструктивных СМИ

В условиях информационного противостояния, в котором находятся Беларусь и Россия, главной задачей становится правовое регулирование деструктивных интернет-площадок, хотя с юридической точки зрения они не являются СМИ. Об этом заявил сегодня научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакционного совета «Евразия. Эксперт» Петр Петровский во время работы секции «Массовая дезинформация, фейки и работа с аудиторией» экспертно-медийного форума.


Петр Петровский признал, что скоординированной информационной политики в Союзном государстве сегодня нет. Пример – белорусское сообщество не было вовлечено в обсуждение изменений в российскую Конституцию. Аналогично российские СМИ заинтересовались белорусскими выборами только после 9 августа.

 Это говорит, что у нас существует два параллельных инфопространства, но нет единого, глубоко пересекающегося. Мы не должны замыкаться и изолироваться друг от друга. Многие белорусские проблемы – продолжение российских, и наоборот. А где у нас скоординированная медиаполитика? – задал риторический вопрос Петр Петровский.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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