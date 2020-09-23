Занять свою нишу в сфере электротранспорта пытаются многие автопроизводители. Сегодня это одно из перспективных направлений в промышленности. В Беларуси также ведутся разработки отечественного электрокара. Кроме того, в индустриальном парке «Великий камень» благодаря резидентам из Швейцарии, Китая и Литвы начинает постепенно создаваться кластер в данном инновационном направлении. Эти компании способны производить разнообразное оборудование и комплектующие, а также электрические транспортные средства. О том, как формируется новая промышленная цепочка в китайско-белорусском проекте, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Рэспублiка».
Фото: архив БЕЛТА
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В индустриальном парке «Великий камень» формируется электротранспортный кластер
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