В Индонезии в результате пожара в тюрьме погибли 40 человек

Минимум 40 человек погибли в результате сегодняшнего пожара в тюрьме в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен. Об этом информирует телеканал CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, но их точное количество неизвестно.
По информации агентства Reuters, возгорание началось сегодня ночью, сейчас оно ликвидировано. Была организована эвакуация из пенитенциарного учреждения.
По данному факту начато расследование.
Фото: AP Photo