В Индонезии погибли шесть человек в результате схода оползня

В результате схода оползня на золотом руднике в индонезийской провинции Центральный Калимантан погибли шесть золотоискателей, пишет ТАСС.
"По имеющейся у нас информации, шесть человек погибли. Все тела найдены", – приводит слова представителя поисково-спасательной службы Индонезии портал Detik.
Согласно сообщению издания, происшествие случилось 28 октября примерно в 12:00 по местному времени (07:00 по минскому).
В момент схода оползня на руднике работали 11 человек, пять из них спаслись.
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