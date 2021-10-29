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В Индонезии погибли шесть человек в результате схода оползня

В результате схода оползня на золотом руднике в индонезийской провинции Центральный Калимантан погибли шесть золотоискателей, пишет ТАСС.


"По имеющейся у нас информации, шесть человек погибли. Все тела найдены", – приводит слова представителя поисково-спасательной службы Индонезии портал Detik.

Согласно сообщению издания, происшествие случилось 28 октября примерно в 12:00 по местному времени (07:00 по минскому).

В момент схода оползня на руднике работали 11 человек, пять из них спаслись.

Фото: pixabay.com
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