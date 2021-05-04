В Индии впервые выявили COVID-19 у диких животных – болезнь подтвердилась у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, пишет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
В конце апреля ветеринары парка заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. У животных взяли анализ – коронавирус подтвердился у четырех самцов и самок. Всего в сафари-зоне зоопарка обитают 12 львов.
Уточняется, что ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.
Напомним, Индия находится на втором месте в мире по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19. По последним данным минздрава страны, в Индии зарегистрировано более 20,2 млн случаев коронавируса, от инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 222 тысячи человек. Тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки.
Фото: pixabay.com
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В индийском зоопарке восемь львов заразились COVID-19
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