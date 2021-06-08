Как минимум 20 человек погибли из-за грозы, обрушившейся на индийский штат Западная Бенгалия. Еще трое пострадали из-за ударов молнии, передает агентство Синьхуа.
Согласно информации агентства, в округе Муршидабад непогода унесла жизни девяти человек, в округе Хугли число смертей аналогичное.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью граждан и заявил, что членам семей жертв и пострадавшим будет оказана денежная помощь.
Отмечается, что сезон дождей, когда часто происходят грозы, в стране продолжается ежегодно с июня по сентябрь.
Фото: pixabay.com
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В индийском штате Западная Бенгалия из-за гроз погибли 20 человек
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