В индийском штате Уттар-Прадеш из-за вспышки неизвестной вирусной лихорадки закроют школы

Эпицентр вспышки лихорадки зафиксирован в округе Фирозабад, где заболевание унесло жизни по меньшей мере 40 человек. Среди умерших большую часть составляют дети: от лихорадки погибли как минимум 32 малыша. Вместе с тем, как сообщает издание Times of India, еще 12 граждан умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.Среди основных симптомов заболевания врачи называют повышение температуры тела, внезапное падение числа тромбоцитов и сильное обезвоживание. Главный министр штата Йоги Адитьянатх сообщил, что бригады специалистов направляются в места, где замечены вспышки заболевания. Образцы крови пациентов отправлены на исследование.уточнил он.Некоторые врачи считают, что речь может идти о вспышке лихорадки денге в тяжелой форме. Разносчиками этого заболевания являются комары. В данный момент в Индии продолжается сезон дождей, во время которого количество комаров и москитов резко увеличивается.