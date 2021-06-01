В Индии зарегистрировали самое низкое с начала апреля суточное число заболевших коронавирусом

Количество новых заболевших коронавирусом за сутки стало минимальным с 8 апреля, когда Минздрав страны сообщил о 126 789 инфицированных. Последние две недели в Индии устойчиво снижается суточное количество заразившихся COVID-19. С 22 апреля по 17 мая число инфицированных в стране превышало 300 тыс. в сутки, а в мае данный показатель превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая – 414 188 заразившихся. Но с 18 мая началось постепенное снижение этого показателя.Согласно информации Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов от коронавируса увеличилось за сутки на 2795 и достигло 331 895.Индия находится на втором месте в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и на третьем месте по количеству летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).