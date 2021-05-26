В Индии зарегистрировали более 11,7 тыс. случаев "черной плесени"

По информации чиновника, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в штатах Гуджарат (2 859) и Махараштра (2 770). Ранее 22 мая Говда информировал о 8 848 заболевших. Рост заболеваемости этой грибковой инфекцией вызывает озабоченность медиков и властей Индии.На прошлой неделе министерство здравоохранения и благосостояния семьи попросило все штаты объявить "черную плесень" эпидемией и информировать обо всех случаях заболевания. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту болезнь "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией".В Индии также фиксируются случаи заболевания "белой плесенью" и "желтой плесенью", но их гораздо меньше.Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень"), как и другие "плесени", диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.