В стране зафиксировано уже 11 717 случаев заболевания мукормикозом или "черной плесенью". Об этом сообщил сегодня глава министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда в Twitter, сообщает ТАСС.
По информации чиновника, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в штатах Гуджарат (2 859) и Махараштра (2 770). Ранее 22 мая Говда информировал о 8 848 заболевших. Рост заболеваемости этой грибковой инфекцией вызывает озабоченность медиков и властей Индии.
На прошлой неделе министерство здравоохранения и благосостояния семьи попросило все штаты объявить "черную плесень" эпидемией и информировать обо всех случаях заболевания. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту болезнь "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией".
В Индии также фиксируются случаи заболевания "белой плесенью" и "желтой плесенью", но их гораздо меньше.
Как указывают специалисты, грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень"), как и другие "плесени", диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.
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В Индии зарегистрировали более 11,7 тыс. случаев "черной плесени"
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