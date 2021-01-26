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В Индии запретили 59 китайских приложений, в том числе TikTok

Власти Индии ужесточили санкции в отношении китайских мобильных приложений и наложили запрет на 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, передает ТАСС со ссылкой на Times of India.


– На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии, – рассказали в Министерстве электроники и информационных технологий.

– Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, – добавили в министерстве. Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений.

Полный запрет был введен в связи с поступающими жалобами на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. Так, например, сообщалось, что определенные программы собирают персональные сведения о владельцах устройств, а после передают ее на серверы, находящиеся за пределами страны.

Фото: pixabay.com
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