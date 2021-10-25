В Индии зафиксирован резкий рост случаев лихорадки денге

По меньшей мере тысяча случаев заражения лихорадкой денге зафиксирована в столице Индии за год, при этом за последнюю неделю в Дели выявлено 238 случаев заболевания, передает РИА Новости.
Лихорадка денге – это вирусная инфекция, которая передается через укусы москитов. Заболевание широко распространено в Юго-Восточной Азии. Согласно информации ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцину от этой лихорадки могут получить только те люди, которые уже один раз переболели данным заболеванием. Есть четыре серотипа вируса, а это означает, что инфицироваться денге можно четыре раза.
Управляющая мегаполисом муниципальная корпорация сообщила, что с начала текущего года и по 23 октября в Дели зарегистрировано 1006 случаев заболевания, при этом 665 из них были зафиксированы в октябре – месяце, когда в городе наблюдается пик инфицирования лихорадкой денге.
По официальным сведениям, наибольшее количество летальных случаев от лихорадки денге в Нью-Дели было выявлено в 2015 году, когда вспышка заболевания унесла как минимум 60 жизней.
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