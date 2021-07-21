В стране впервые человек умер от птичьего гриппа. 20 июля скончался одиннадцатилетний мальчик. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.
Иллюстративное фото
Мальчик был доставлен в институт 2 июля с высокой температурой и кашлем.
– Мы думали, что у него коронавирус. Но тесты показали отрицательный результат. Было установлено, что ребенок заболел птичьим, или куриным, гриппом, – цитирует издание слова источника.
Сейчас устанавливаются лица, которые могли контактировать с мальчиком.
За последние 15 лет в Индии случилось немало вспышек птичьего гриппа, в основном вирус поражал дикую и домашнюю птицу. Но до этого случая в стране не было официально зарегистрированных случаев смерти человека от этого заболевания. Медики очень обеспокоены произошедшим.
Фото: pixabay.com
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В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа
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