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  2. В Индии зафиксировали около 800 случаев заражения штаммом "омикрон"

В Индии зафиксировали около 800 случаев заражения штаммом "омикрон"

Об этом информирует РИА Новости

Фото: pixabay.com

По данным минздрава страны, штамм "омикрон" зафиксирован в 21 штате и союзных территориях. Всего в Индии выявлен 781 случай заражения, при этом в Дели зафиксировано 238 заболевших новым штаммом. На втором месте по числу инфицированных находится Махараштра (167), следом идут Гуджарат (73) и Керала (65). Отмечается, что к настоящему времени в стране из числа заразившихся штаммом "омикрон"  241 человек выздоровел.

Первый зараженный новым штаммом COVID-19 в Индии был выявлен 2 декабря. 

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.
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