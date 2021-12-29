В Индии зафиксировали около 800 случаев заражения штаммом "омикрон"

По данным минздрава страны, штамм "омикрон" зафиксирован в 21 штате и союзных территориях. Всего в Индии выявлен 781 случай заражения, при этом в Дели зафиксировано 238 заболевших новым штаммом. На втором месте по числу инфицированных находится Махараштра (167), следом идут Гуджарат (73) и Керала (65). Отмечается, что к настоящему времени в стране из числа заразившихся штаммом "омикрон" 241 человек выздоровел.Первый зараженный новым штаммом COVID-19 в Индии был выявлен 2 декабря.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19.