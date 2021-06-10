В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Согласно актуальным данным министерства, всего с марта 2020 года, когда в Индии началась пандемия, COVID-19 заболели 29,1 миллиона человек, вылечились свыше 27,6 миллиона пациентов, умерли более 359 тысяч, а количество людей, находящихся в медицинских учреждениях на лечении, уменьшилось до 1,1 миллиона человек.Рост количества инфицированных связан с пересчетом умерших от COVID-19 в штате Бихар. Там была создана команда врачей, которая зафиксировала еще 3951 погибшего от коронавирусной инфекции во время второй волны пандемии, начавшейся в феврале и закончившейся в мае. В связи с этим штат Бихар с 17-го места по смертности среди штатов поднялся на пять строчек и занял 12-е место. Проверка была осуществлена после того, как Высокий суд Патны потребовал пересмотра сведений на фоне заявлений СМИ о том, что местные власти скрывают точное количество людей, чьи жизни унесла пандемия.Вместе с тем отмечается, что уже две недели количество инфицированных в Индии не превышает 200 тысяч в сутки. Это говорит о спаде второй волны COVID-19. Второе увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией началось в стране в феврале текущего года. С 21 апреля и по 17 мая количество новых заразившихся каждый день было более 300 тысяч в сутки и пять раз составляло свыше 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавирусной инфекции во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав Индии уточнил, что в настоящий момент наблюдается рост числа вакцинированных от коронавируса. Прививки от COVID-19 сделали более 242 миллионам человек, или чуть более 17,4% населения страны. Через два этапа вакцинации прошли свыше 46,5 миллиона человек.