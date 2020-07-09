В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны

В Индии сегодня арестовали самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея, который обвиняется в убийстве восьми полицейских, сообщает NDTV.





Полицейские были убиты в минувшую пятницу в перестрелке, когда пытались арестовать главаря преступной группы Дубея. Еще 12 стражей порядка получили ранения. Против Дубея возбуждено 60 уголовных дел. Его подозревают в убийствах, вымогательстве, похищениях людей.

Гангстер был арестован в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш, передает ТАСС. Его выдал торговец, узнавший разыскиваемого преступника у входа в храм. Ранее власти пообещали за поимку преступника награду в 500 тыс. рупий (более $ 6,6 тыс.).

Сообщается, что за минувшие сутки в разных частях страны были убиты также два близких помощника главаря банды.

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