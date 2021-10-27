В Индии выявили 17 случаев заражения новым вариантом дельта-штамма AY.4.2

Образцы данного вируса были обнаружены в индийских штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.По словам министра здравоохранения Индии Мансуха Мандавия, для изучения нового варианта коронавирусной инфекции AY.4.2 в стране создана специальная группа экспертов.Накануне отмечалось, что в Великобритании возникла и в настоящий момент активно распространяется новая опасная мутация коронавирусной инфекции AY.4.2, которая является вариацией "дельты". AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V. Данный вариант COVID-19 может со временем начать вытеснять предыдущий.В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу считают, что новый штамм может распространяться на 10–15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты". Вместе с тем, согласно предварительной информации, эта мутация не вызывает более тяжелого течения инфекции.