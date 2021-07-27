В Индии впервые за 130 дней выявлено менее 30 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Суточное число заболевших коронавирусом снизилось до менее 30 тыс. впервые за более чем 130 дней - с 17 марта, когда было выявлено 28 903 новых инфицированных.С середины марта в Индии начался стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная с 5 апреля число новых случаев постоянно превышало 100 тыс. человек, антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев инфицирования за сутки. Но после этого число стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня было отмечено менее 100 тыс. заразившихся, с тех пор этот показатель в стране устойчиво снижается.В то же время число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, выросло в Индии за 24 часа на 415 и достигло 421 382. За сутки выздоровели 42 363 пациента, общее число излечившихся составило 30 621 469 человек. Лечение на утро вторника в стране проходят 398 100 пациентов, что на 13 089 меньше, чем днем ранее.Индия занимает 2-е место в мире по общему числу заразившихся, уступая США, и третье место по смертности, уступая по этому показателю США и Бразилии.