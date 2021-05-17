В Индии восемь человек погибли из-за циклона "Тауктае"

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Циклон, который рано утром перешел в "чрезвычайно сильный циклонический шторм", сейчас находится в 160 километрах к юго-западу от Мумбаи. Аэропорт Мумбаи приостановил все операции как минимум до 16:00 (14:30 МСК).Как сообщили власти мегаполиса, из-за сильного ветра там погибли два человека: один был убит в результате падения фонаря, второй скончался при обрушении кирпичной кладки одного из зданий. Еще четыре человека погибли из-за обрушений в штате Карнатака и двое – в соседнем штате Керала.Сегодня вечером циклон может достичь побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 километров в час, сообщает департамент метеорологии Индии. Власти Гуджарата объявили эвакуацию из прибережных районов. По предварительным оценкам, из различных деревень и поселков будет эвакуировано до 150 тысяч человек. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.– пояснил главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани на пресс-конференции.