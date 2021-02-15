В результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии погибли 53 человека, передает ТАСС.
Согласно информации агентства ANI, полученной от представителя Национальных сил реагирования на стихийные бедствия штата, в настоящий момент известно о 53 погибших. Спасательная операция проводится в строящемся тоннеле в округе Чамоли. Начальник национальных сил реагирования на стихийные бедствия отметил, что операции спасателей по извлечению тел из-под завалов мешают некоторые преграды.
– Тонны обломков заполняют тоннель изнутри. Мы можем выполнить ограниченный объем работ, – сообщил он.
Природная катастрофа произошла 14 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где строится гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на этом проекте, считающаяся одной из важнейших для развития горного региона, целиком разрушена. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от схода ледника районах осуществляют бригады национальных сил реагирования на стихийные бедствия, пограничники и местные спасатели.
Фото: pixabay.com
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В Индии в результате схода ледника погибли 53 человека
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