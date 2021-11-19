В Индии в результате наводнения обрушилась стена дома – погибли девять человек

Девять человек, в том числе четверо детей, погибли 19 ноября в южном штате Тамилнад после обрушения стены жилого здания, которое случилось из-за наводнения, вызванного продолжающимися на юге Индии сильными дождями, передает ТАСС.
По данным газеты India Today, инцидент случился в районе Пернампатту округа Веллуру. В доме, часть которого обрушилась, проживали 50 семей. На месте трагедии работают спасатели. Главный министр штата Тамилнад сообщил, что будет выделена компенсация в размере 50 тыс. рупий (порядка 700 долларов) семьям погибших, а также тем, кто получил травмы в результате происшествия.
Ливни продолжаются на юге Индии с минувшей недели. В административном центре Тамилнада – населенном пункте Ченнаи –затоплены улицы, движение транспортных средств затруднено или остановлено, школы и колледжи не работают, закрыты многие госучреждения.
Сильные дожди вызвали наводнения во многих районах и в соседнем с Тамилнадом штате Андхра-Прадеш, где погибли три человека; судьбы еще нескольких жителей неизвестны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил 19 ноября в Twitter, что позвонил главному министру штата Андхра-Прадеш и сообщил о готовности оказать всю необходимую поддержку, чтобы помочь справиться с природным бедствием.
Согласно информации индийского метеорологического департамента, дожди на юге страны будут идти до воскресенья.
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