За минувшие сутки в Индии COVID-19 заразились 379 257 человек, скончались более 3,6 тыс. пациентов. Это максимальный показатель для страны с начала пандемии, пишет РИА Новости.
Напомним, что Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – более 18,3 млн. Выздоровели более 15 млн человек, умерли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний 204 тыс. человек.
С февраля 2021-го в Индии наблюдается рост числа инфицированных, который особенно ускорился в последнее время.
Местный минздрав отмечает, что более 150 млн жителей Индии привились от коронавируса.
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В Индии установлен новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
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