В Индии установлен новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Напомним, что Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса – более 18,3 млн. Выздоровели более 15 млн человек, умерли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний 204 тыс. человек.С февраля 2021-го в Индии наблюдается рост числа инфицированных, который особенно ускорился в последнее время.Местный минздрав отмечает, что более 150 млн жителей Индии привились от коронавируса.