По данным индийского минздрава, за минувшие 24 часа в стране от последствий коронавируса скончались 4329 человек. Это новый максимум по данному показателю, уточняет РИА Новости.
За прошедшие сутки в Индии зафиксировали 253,5 тысячи новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразились более 25,2 миллиона человек, умерли почти 280 тысяч.
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В Индии установлен новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки
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