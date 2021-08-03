Вертолет индийских ВС разбился на севере страны (округ Катхуа). Два пилота остались живы. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информационное агентство ANI.
Иллюстративное фото, pixabay.com
Индийский вертолет совершил плановый боевой вылет из Патханкота (штат Пенджаб) и потерпел крушение вблизи плотины Ранджит Сагар.
Сильные дожди в Индии спровоцировали крупные наводнения. Власти привлекают военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
Опубликовано:
1058
В Индии упал военный вертолет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter