Медики в Индии выявили заболевание "зеленая плесень" у пациента, переболевшего ранее COVID-19, передает ТАСС. Ранее у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, были выявлены "черная", "белая" и "желтая плесень".
Согласно сведениям газеты Hindustan Times, данный случай, вероятно, стал первым в стране.
"Зеленую плесень" обнаружили у 34-летнего мужчины, который пребывал на лечении в больнице в Индауре последние полтора месяца. У пациента было поражено коронавирусом 90% легких. Мужчина вылечился от инфекции, однако вскоре у него начались кровотечения из носа и поднялась температура. Медики предполагали, что у пациента развился мукормикоз, или "черная плесень". Однако обследования показали, что у мужчины "зеленая плесень" – вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. В настоящий момент пациент находится на лечении в больнице в Мумбаи.
– Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране, – уточнила представитель департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.
Фото: pixabay.com
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В Индии у перенесшего коронавирус обнаружили грибковое заболевание "зеленая плесень"
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