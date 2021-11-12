В Индии тигр растерзал пастуха на тростниковом поле

Мужчина погиб в результате нападения тигра на тростниковом поле около тигрового заказника Дудхва в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет Times of India.
Иллюстративное фото
Пастух Асарам отправился на поле, чтобы принести фураж для скота, и не вернулся. Через два дня местные жители нашли его тело, растерзанное диким животным. Там же были обнаружены следы тигра.
Характер травм на теле погибшего дает основания полагать, что мужчина погиб из-за нападения дикого животного. Допускается, что нападение было случайным, так как хищник не стал есть свою жертву.
Заместитель директора заказника Анил Патель заявил, что семье погибшего выплатят 10 тысяч рупий (около 300 белорусских рублей) в качестве компенсации от общества Дудхва. Еще 400 тысяч рупий (около 11 тысяч) будет выплачено из государственного фонда помощи при бедствиях. Сотрудники заказника будут следить за передвижениями тигра, чтобы избежать повторных нападений.
Он также объяснил, что территория, где дикое животное напало на человека, является коридором между двумя заказниками, и природа в этом месте уязвима из-за вмешательства человека. Там часто замечают тигров – есть угроза нападений. Но за последнее время такие факты не фиксировались.
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