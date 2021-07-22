Полиция индийского штата Андхра-Прадеш помогла семье, которая из-за опасений на счет коронавируса была в изоляции больше года, передает агентство ANI.
– Здесь проживает семья Чуттугаллы Бенни, его жена и двое детей. Они боялись заразиться COVID-19, поэтому закрылись в жилище почти на 15 месяцев, – сообщил агентству Чоппала Гурунатх, глава деревни Кадали, где нашли семью.
Власти узнали про это, когда дому спрятавшейся женщины и ее тридцатилетних дочерей пришел волонтер, который намеревался сообщить о получении ими участка земли. Они не открыли дверь, сказав, что умрут, если выйдут на улицу.
Родственники семьи сообщили властям, что изолировавшиеся в плохом состоянии.
– Волонтер сообщил нам о ситуации, и мы направились туда. Полиция и местные жители помогли доставить постарадавших в больницу. Сейчас они проходят курс лечения, – заявил Гурунатх.
По словам главы деревни, состояние женщин было плачевным, они много дней не мылись и не стригли волосы. Гурунатх считает: если бы власти узнали об этом на 2–3 дня позже, женщины могли умереть.
Фото: AP Photo
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В Индии спасли семью, которая пряталась в палатке больше года
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