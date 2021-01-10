В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса

Подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса проходят в Индии. В мероприятии задействованы настоящие врачи и пациенты, однако в шприцах вместо препарата от COVID-19 находится физраствор. Прежде чем индийские граждане начнут получать настоящую сыворотку, власти страны хотят быть уверены, что весь процесс обдуман и отработан до мелочей, передает телеканал Россия 24.
– Мы проводим эти учения, чтобы получить практику и осуществить будущий процесс вакцинации качественно и без каких-либо проблем, – отметила инспектор медицинской службы Амита Саксена.
Это уже вторые общенациональные учения по вакцинации, которые Индия проводит накануне запуска возможно самой масштабной прививочной кампании в мире. От столицы до самых окраин – вся цепь, включая хранение, транспортировку и учет вакцин проверяют в так называемом "сухом" режиме.
– Мы отрабатываем все процессы, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку вакцины до конечного потребителя во все уголки страны. На первом этапе ее получат наиболее приоритетные категории граждан, – сказал министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.
Вакцинация жителей отдаленных сельских районов, где проживает значительная часть индийцев, пока вызывает у властей наибольшее беспокойство. Отсутствие холодильников для временного хранения сыворотки в деревнях – сейчас одна из главных проблем.
Для организации граждан во время вакцинации в Индии решено использовать опыт общенациональных выборов, включающих списки избирателей, кабинки и систему учета.
– Раньше Индия импортировала средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, комплекты тестирования из-за рубежа. Но сегодня наша страна самодостаточна. Индия готова спасти человечество с помощью двух вакцин от коронавируса, произведенных в нашей стране, – подчеркнул премьер-министр Индии Наренда Моди.
Одна из важнейших частей учений – проверка работы специального приложения Co-WIN, с помощью которого будет вестись регистрация и учет каждой дозы вакцины, а также организация виртуальной очереди для граждан.
В первую фазу кампании, до середины года, прививки в Индии должны получить 300 млн человек.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
871
В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter