Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса

В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса

Подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса проходят в Индии. В мероприятии задействованы настоящие врачи и пациенты, однако в шприцах вместо препарата от COVID-19 находится физраствор. Прежде чем индийские граждане начнут получать настоящую сыворотку, власти страны хотят быть уверены, что весь процесс обдуман и отработан до мелочей, передает телеканал Россия 24.


– Мы проводим эти учения, чтобы получить практику и осуществить будущий процесс вакцинации качественно и без каких-либо проблем, – отметила инспектор медицинской службы Амита Саксена.

Это уже вторые общенациональные учения по вакцинации, которые Индия проводит накануне запуска возможно самой масштабной прививочной кампании в мире. От столицы до самых окраин – вся цепь, включая хранение, транспортировку и учет вакцин проверяют в так называемом "сухом" режиме.

 – Мы отрабатываем все процессы, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку вакцины до конечного потребителя во все уголки страны. На первом этапе ее получат наиболее приоритетные категории граждан, – сказал министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

Вакцинация жителей отдаленных сельских районов, где проживает значительная часть индийцев, пока вызывает у властей наибольшее беспокойство. Отсутствие холодильников для временного хранения сыворотки в деревнях – сейчас одна из главных проблем.

Для организации граждан во время вакцинации в Индии решено использовать опыт общенациональных выборов, включающих списки избирателей, кабинки и систему учета.

– Раньше Индия импортировала средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, комплекты тестирования из-за рубежа. Но сегодня наша страна самодостаточна. Индия готова спасти человечество с помощью двух вакцин от коронавируса, произведенных в нашей стране, – подчеркнул премьер-министр Индии Наренда Моди.

Одна из важнейших частей учений – проверка работы специального приложения Co-WIN, с помощью которого будет вестись регистрация и учет каждой дозы вакцины, а также организация виртуальной очереди для граждан.

В первую фазу кампании, до середины года, прививки в Индии должны получить 300 млн человек.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Снежный лес в лучах солнца
В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка
Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30%
Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день
Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных
Как ухаживать за садом теплой зимой
В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС
Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса
Мужчина поблагодарил полицейских пончиками, доставив их дроном (Видео)
Россияне выиграли смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, команда Беларуси заняла четвертое место
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Червонец в день
Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты
Как ухаживать за комнатными растениями зимой
Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны
В Японии выявили четыре случая заражения бразильским штаммом коронавируса
Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды
В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса
Смачна есці! Тэст: ці беларуская гэтая страва?
Что нужно знать о болезни Иценко-Кушинга
Деревья тоже болеют раком и нуждаются в защите от коварной болезни
Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида
Бейсенбаев: на парламентских выборах в Казахстане ожидается высокая явка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Зима в национальном парке "Припятский"
Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
Королева Елизавета II и принц Филипп получили вакцину от COVID-19
В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса
Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает
Хроника пандемии: как человечество боролось с коронавирусом в 2020 году
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Рождественские яблоки
Один человек погиб и около 80 пострадали: в Японии продолжается сильный снегопад
В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Как современные полешуки сохраняют гастрономическое и культурное наследие предков
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины
В России вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты
Вакцина от COVID-19, новый метод диагностики аутизма и "ножницы" для ДНК. Топ-5 достижений медицины за 2020 год
Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при открытии участков на выборах президента Кыргызстана
Стоит ли покупать шторы под цвет дивана? Отвечает дизайнер интерьера
ПСЖ одержал первую победу под руководством Почеттино
Названы главные ошибки, совершаемые при болях в спине
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бабушки без платочков
Министр труда Австрии подала в отставку из-за обвинений в плагиате
Небольшой снег и до -15°С ожидается в Беларуси 11 января
Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Авторы
СКАНИРУЙТЕ