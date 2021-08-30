В Индии от неизвестной вирусной лихорадки погибли 68 человек

За последние 24 часа по меньшей мере 12 детей стали жертвами неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. За все время от этой болезни умерли 68 человек, из которых 40 – дети, передает ТАСС.
Согласно информации органов здравоохранения Уттар-Прадеша, на которые ссылается агентство PTI, в настоящее время точное число умерших неизвестно, все данные приблизительны. Местный департамент здравоохранения не учитывает людей, которые погибли от лихорадки в частных медучреждениях и дома.
Очаг вирусной лихорадки зафиксировали в западных районах Уттар-Прадеша. Наибольшее количество заразившихся врачи выявили в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад. Из-за высокой влажности и температуры выше нормы число заболевших там стремительно растет. В некоторых районах для госпитализации больных не хватает мест в медучреждениях, людей с симптомами вирусной лихорадки перевозят из деревень в крупные населенные пункты и помещают в клиники, предназначенные для лечения заразившихся COVID-19.
Специалисты из Индии считают, что главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки стало несоблюдение гражданами норм санитарии и гигиены. Также на возникновение болезни могли повлиять ее переносчики – москиты.
Фото: pixabay.com