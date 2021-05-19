В Индии от COVID-19 за сутки умерли 4529 человек

Зафиксированный суточный прирост смертельных случаев стал уже вторым подряд антирекордом для страны: накануне было выявлено 4329 смертей от осложнений инфекции. Количество летальных исходов за 24 часа в 9-й раз за этот месяц превысило 4000 человек.Но в последнее время есть некоторое снижение суточного прироста: 17 мая Индия зафиксировала 281 386 новых случаев заражения коронавирусом – тогда менее 300 тыс. инфицированных за сутки было отмечено впервые с 21 апреля (в тот день был выявлен 295 041 случай инфицирования), а 18 мая было зафиксировано 263 533 заразившихся.В Индии с 5 апреля ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых заразившихся, а с 15 апреля – более 200 тыс. В мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188. Но с 8 мая наблюдается тенденция к снижению суточного показателя заболеваемости. Такие данные приводит минздрав.За 24 часа количество выздоровевших пациентов в Индии увеличилось на 389 851 и составляет 21 986 363. Таким образом, с 13 мая суточное число выздоровлений за 24 часа устойчиво превышает число новых случаев заражения. На лечении находятся 3 226 719 пациентов с коронавирусом, что на 127 046 меньше, чем сутками ранее.По данным минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки поставили 1 312 155 человек, общее число сделанных в Индии прививок достигло 185 809 302. Но в стране наблюдается нехватка вакцинных препаратов. Власти Индии прекратили все поставки вакцин за рубеж, накануне Нью-Дели уведомил ряд государств, что, с учетом внутренней эпидемиологической ситуации, ранее октября ожидать возобновления поставок индийских вакцин на экспорт не нужно.