В Индии общее число заболевших COVID-19 приблизилось к 20 миллионам

Согласно данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, инфекция всего за сутки унесла жизни 3417 человек. За все время от коронавируса в стране умерли 218 959 пациентов.Отмечается, что суточный показатель заражения немного снизился: днем ранее было зарегистрировано 392 488 новых случаев, а 1 мая – 401 993, что стало мировым антирекордом за все время распространения COVID-19.Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 300 732, до 16 293 003. Национальный коэффициент выздоровления на утро 3 мая составляет 81,77% от общего количества заболевших.В медицинских учреждениях в настоящий момент лечатся 3 413 642 пациента с COVID-19, что на 63 998 больше, чем сутками ранее.