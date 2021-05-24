Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Panacea Biotec начали производство вакцины "Спутник V" в Индии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение РФПИ.
– РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec объявляют о старте производства в стране российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди. Препарат будет доставлен в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" начнется летом этого года, – отмечается в сообщении фонда.
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В Индии началось производство "Спутника V"
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