В Индии на 70 электростанциях угля осталось всего на четыре дня

Запасы угля для производства электроэнергии на примерно 70 электростанциях Индии закончатся уже на текущей неделе, передает ТАСС.
Согласно информации телеканала NDTV, который ссылается на правительственные источники, 115 из 135 электростанций, которые находятся в управлении центральных властей, столкнулись с дефицитом топлива.
Правительство Индии считает, что сможет обеспечить поставки угля в стране, испытывающей дефицит энергоносителей.
– Мы хотим заверить всю страну, что уголь будет доступен в соответствии с запросами, – сказал министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши.
Власти разрешили производителям электроэнергии увеличить импорт угля с целью удовлетворения возросшего спроса. Эксперты уверены, что на фоне этого могут увеличиться цены на уголь. Наряду с этим центральные власти заявляют, что ряд штатов страны начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах, чтобы извлечь выгоду из растущей стоимости. Нью-Дели предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.
Пралхад Джоши сообщил 10 октября, что причинами нехватки угля стали повышение мировых цен на энергоносители, беспрецедентный рост спроса на электроэнергию из-за оживления экономики на фоне отступления COVID-19 в стране, а также снижение уровня добычи из-за сильных ливней в тех районах страны, где идет угледобыча.
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