Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению. Об этом сообщает местное издание Samayam.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел в районе Читтур. В одной из деревень обнаружили под деревом мужчину без сознания. Около двух дней он не приходил в себя.
Жители деревни сообщили о случившемся местным властями, которые приехали на место и осмотрели мужчину. В результате специалисты констатировали его смерть.
Похороны должны были состояться на окраине деревни, и умершего уже готовили к погребению, как вдруг он очнулся и сел. Его немедленно доставили в больницу, где через сутки он все-таки скончался.
По данному факту проводится расследование.
Фото: РИА Новости
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В Индии мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер
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