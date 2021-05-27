В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек

По данным агентства ANI, из-за циклона в Одише погибли четыре человека, в Западной Бенгалии – один.В Одише четырехметровые волны и сильные дожди обрушились на около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик призвал обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших регионов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными населенными пунктами.Правительство Западной Бенгалии отметило, что от циклона в штате пострадали около 10 млн человек. В результате шторма также разрушены жилые домов, затоплены дороги, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.Согласно информации метеорологического департамента Индии, к вечеру среды циклон "Яас" потерял силу. Отмечается, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.