По меньшей мере пять человек погибли 26 мая в восточных штатах Индии Одиша и Западная Бенгалия в результате падения деревьев и обрушения домов, вызванных ударом мощного тропического циклона "Яас", передает ТАСС.
По данным агентства ANI, из-за циклона в Одише погибли четыре человека, в Западной Бенгалии – один.
В Одише четырехметровые волны и сильные дожди обрушились на около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик призвал обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших регионов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными населенными пунктами.
Правительство Западной Бенгалии отметило, что от циклона в штате пострадали около 10 млн человек. В результате шторма также разрушены жилые домов, затоплены дороги, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.
Согласно информации метеорологического департамента Индии, к вечеру среды циклон "Яас" потерял силу. Отмечается, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.
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В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек
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