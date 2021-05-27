Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек

В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли 26 мая в восточных штатах Индии Одиша и Западная Бенгалия в результате падения деревьев и обрушения домов, вызванных ударом мощного тропического циклона "Яас", передает ТАСС.


По данным агентства ANI, из-за циклона в Одише погибли четыре человека, в Западной Бенгалии – один.

В Одише четырехметровые волны и сильные дожди обрушились на около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик призвал обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших регионов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными населенными пунктами.

Правительство Западной Бенгалии отметило, что от циклона в штате пострадали около 10 млн человек. В результате шторма также разрушены жилые домов, затоплены дороги, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.

Согласно информации метеорологического департамента Индии, к вечеру среды циклон "Яас" потерял силу. Отмечается, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Гигин о встрече в Овальном зале: это было своевременно и важно
МАРТ приостановил работу магазина в Гродно
Авдонин: военные авантюры в Восточной Европе имеют целью создание благоприятных условий для функционирования финансово-долговой модели США
Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня
В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков
Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около 550 млн долларов
Развитие Оршанского района – единственный вопрос в повестке открытого выездного заседания Витебского облисполкома в Орше
Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией? Ответил врач
Шесть горняков оказались под завалами в шахте в Китае
В Слониме прошел слет юных пожарных «Спасатель-2021»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь — наше время
Антонио Конте покинул пост главного тренера миланского «Интера»
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
В Витебской области месяц будет действовать запрет на лов сома
Минсвязи выпускает почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси"
В США сотрудник железнодорожной станции расстрелял коллег
Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу Европы четыре раза
В Индии из-за циклона "Яас" погибли пять человек
В Могилеве подвели итоги городского конкурса детского творчества «Звонкая капель»
В Минске шестилетний мальчик попал под колеса легковушки
В Могилевской области с 3 по 11 июня пройдут мобилизационные учения
мнение
Николай ЩЕКИН
Ответ на актуальные вызовы
В Плещеницкое водохранилище выпустили 300 килограммов рыбы
Восемь электронных мини-ярмарок вакансий пройдут 27 мая в Беларуси
В помощь почтальону мотодоставки ОПС Дрибин-1 Светлане Козловой – «Мобильный почтальон»
Вместе с милицией посмотрели, как поддерживается порядок в местах массового отдыха горожан
Созданное в БГПУ учебное пособие стало первым изданием по истории искусства для учащихся колледжей
Георгий Кондратьев лепит из сборной Беларуси новую команду
Государство вложило в бизнес намного больше, чем в государственный сектор и даже сельское хозяйство
Главная идея праздника последнего звонка в сельских школах на Гродненщине посвящена Году народного единства
Какие новые образовательные технологии применяют в БНТУ для подготовки высококвалифицированных специалистов инженерного профиля
Как наш корреспондент на «Ласточке» и самолете добралась в Казань и села на мель на круизном теплоходе
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Регионами прирастать будем
Андрей Савиных: Действия латышских функционеров отдаляют нормализацию отношений между нашими странами
К некоторым итогам открытого диалога по мясному производству на выездной коллегии Минсельхозпрода в Слониме
В Минске состоялась конференция, посвященная 100-летию Коммунистической партии Китая
В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах
Руководитель «Белсадпитомника» Анатолий Коренько, отмечающий 70-летний юбилей, — о пройденном пути и перспективах садоводства
Выпускник БГУ Игорь Жданов успешно руководит СШ № 3 города Рогачева
Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках
В стране создадут комплексную систему поддержки внешнеэкономической деятельности
Гуморальный иммунитет после прививки против коронавируса сохраняется до двух лет, а клеточный – более долгосрочный
Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой исполняется 70 лет
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Диктат мировой монополии
Вышедший из строя в Пружанском районе шлюз-регулятор восстановят по новым технологиям
Апофеоз глупости: рейс «Белавиа» из Минска в Барселону европейские диспетчеры развернули на полпути
Лукашенко пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте
Авторы
СКАНИРУЙТЕ