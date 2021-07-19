По меньшей мере 33 человека стали жертвами сильных ливней, обрушившихся на столицу индийского штата Махараштра Мумбаи. Отмечается, что еще 6 граждан пострадали, передает РИА Новости.
Актуальными данными поделилось издание Times of India. До этого сообщалось о 25 жертвах схода оползня.
Согласно информации издания, люди погибли в результате схода двух оползней и обрушения строения. Три летальных случая были вызваны ударом тока.
Уточняется, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с ливнями в Мумбаи. Из-за дождей жители населенного пункта столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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В Индии из-за проливных дождей погибли 33 человека
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