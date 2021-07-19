В Индии из-за проливных дождей погибли 33 человека

Актуальными данными поделилось издание Times of India. До этого сообщалось о 25 жертвах схода оползня.Согласно информации издания, люди погибли в результате схода двух оползней и обрушения строения. Три летальных случая были вызваны ударом тока.Уточняется, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с ливнями в Мумбаи. Из-за дождей жители населенного пункта столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.