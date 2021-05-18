В Индии число погибших из-за циклона "Тауктае" увеличилось до 18

Издание The Times of India сообщило о 14 погибших гражданах в штате Махараштра и четверых в Гуджарате. По информации спасательных служб, еще 127 человек считаются пропавшими без вести."Тауктае" начался у индийского побережья в прошедшие выходные, пик циклона наблюдался вечером 17 мая. Правительство штата Гуджарат эвакуировало около 150 тыс. человек из прибрежных районов, а также развернуло 54 бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и местных спасателей.В медицинских учреждениях, в которых проходят лечение больные с COVID-19, приняты меры для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и производства медицинского кислорода.В состояние повышенной готовности были приведены подразделения ВМС и сухопутных войск, оказавшие помощь населению. В Аравийском море три фрегата Индии спасли 60 рабочих морских платформ для добычи нефти: люди находились на двух баржах, дрейфовавших в открытом море.