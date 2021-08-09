В Индии более 350 деревень оказались затоплены из-за подъема воды в реках

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Отмечается, что больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун. Затопление вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна из-за мощных муссонных ливней. 97 деревень, или одна треть от общего числа пострадавших населенных пунктов, оказались полностью отрезанными паводками.На данный момент уровень воды в реке Ганг на два метра выше "опасного". Власти эвакуируют жителей пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.В Индии в настоящее время продолжается барсат – сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из разных районов страны. За прошедшие три недели из-за наводнений, по разным оценкам, в Индии погибли около 400 человек.