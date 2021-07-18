Беспорядки произошли на Храмовой горе в траурный для иудеев день - Девятого Ава. Полицейские вынуждены были вмешаться: так как агрессивные местные начали бросать в них камни, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
Девятое Ава - траурный дня для иудеев день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы. В этот день нужно придерживаться строгого поста без еды и воды. Верующим запрещены водные процедуры, интимная близость, работа.
"Сегодня около 5.00, после утренней молитвы, несколько молодых людей начали бросать камни на площади Храмовой горы в полицейских", - прокомментировали в пресс-службе.
Как сообщает канцелярия главы правительства Израиля, премьер-министр Нафтали Беннет "провел оценку ситуации при участии министра внутренней безопасности и генерального инспектора полиции Израиля в отношении событий на Храмовой горе". Беннет заявил, что евреи могут посещать Храмовую гору только при условии сохранения там порядка.
В свою очередь палестинское агентство ВАФА сообщает, что палестинское руководство осуждает "штурм поселенцами мечети Аль-Акса и возлагает ответственность за эскалацию на израильское правительство". Палестинское руководство "считает это серьезной угрозой безопасности и стабильности, а также провокацией чувств палестинцев".
Фото: pixabay.com
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В Иерусалиме произошли беспорядки
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