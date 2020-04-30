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  2. В ГТК рассказали, как бесконтактные технологии работы позволяют сократить время совершения таможенных операций

В ГТК рассказали, как бесконтактные технологии работы позволяют сократить время совершения таможенных операций

В первом квартале 89% партий товаров, которые подвергались процедуре таможенного транзита, белорусские таможенники оформляли за 10 минут, рассказали в Государственном таможенном комитете.

 Такой показатель превысил критерий, установленный в Стратегии развития таможенной службы на 20162020 годы, практически на 5% рассказали в ГТК.

И добавили, что уменьшению времени, нужному для проведения таможенных формальностей, а также улучшению бесконтактного метода оформления товаров способствует выпуск товаров в автоматическом режиме. Отмечается, что Беларусь первой из государств — членов Евразийского экономического союза реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску товаров в экспорте, импорте и транзите.

 В первом квартале 2020 года доля следующих в Беларусь транзитных товаров, выпущенных в автомате, в отношении которых не применяются запреты и ограничения, достигла 11,5%. На начало проведения эксперимента в 2016 году этот показатель составлял около одного процента пояснили в ГТК.

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