В ГТК рассказали, как бесконтактные технологии работы позволяют сократить время совершения таможенных операций

В первом квартале 89% партий товаров, которые подвергались процедуре таможенного транзита, белорусские таможенники оформляли за 10 минут, рассказали в Государственном таможенном комитете.

— Такой показатель превысил критерий, установленный в Стратегии развития таможенной службы на 2016—2020 годы, практически на 5%, — рассказали в ГТК.

И добавили, что уменьшению времени, нужному для проведения таможенных формальностей, а также улучшению бесконтактного метода оформления товаров способствует выпуск товаров в автоматическом режиме. Отмечается, что Беларусь первой из государств — членов Евразийского экономического союза реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску товаров в экспорте, импорте и транзите.

— В первом квартале 2020 года доля следующих в Беларусь транзитных товаров, выпущенных в автомате, в отношении которых не применяются запреты и ограничения, достигла 11,5%. На начало проведения эксперимента в 2016 году этот показатель составлял около одного процента, — пояснили в ГТК.