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  2. В ГТК опровергли заявление литовцев о том, что очереди грузовиков на границе связаны с медленной работой белорусских таможенников

В ГТК опровергли заявление литовцев о том, что очереди грузовиков на границе связаны с медленной работой белорусских таможенников

Первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш прокомментировал заявление представителя литовской пограничной службы на одном из литовских интернет-ресурсов о причине образования очередей на белорусско-литовской границе. 




"На протяжении недели фиксируются  очереди грузовых транспортных средств именно на выезд из Республики Беларусь. После оформления белорусской стороной транспортные средства по несколько часов ожидают въезда на сопредельную сторону, что подтверждают многочисленные видео с камер, установленных в пунктах пропуска", – сказал Андрей Кудаш.




По его словам, белорусская сторона принимает все возможные меры для стабилизации обстановки, неоднократно обращалась в контролирующие службы Литовской Республики о необходимости принятия большего количества транспортных средств. Вместе с тем норма приема большегрузов литовской стороной в отдельных случаях не выполняется, имеют место сбои в информационных системах контролирующих служб литовской стороны, что также определенно сказалось на ритмичности приема. В работе информационных продуктов белорусской стороны за указанный период никаких сбоев не происходило. 




"Мы готовы оформлять на 30% больше транспортных средств в случае ритмичного приема транспорта литовскими контролирующими службами в целях исключения многочасового ожидания перевозчиками въезда возле шлагбаума на сопредельную территорию", – отметил первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни.  



Фото: ГТК

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