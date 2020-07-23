В ГТК опровергли заявление литовцев о том, что очереди грузовиков на границе связаны с медленной работой белорусских таможенников

– сказал Андрей Кудаш.По его словам, белорусская сторона принимает все возможные меры для стабилизации обстановки, неоднократно обращалась в контролирующие службы Литовской Республики о необходимости принятия большего количества транспортных средств. Вместе с тем норма приема большегрузов литовской стороной в отдельных случаях не выполняется, имеют место сбои в информационных системах контролирующих служб литовской стороны, что также определенно сказалось на ритмичности приема. В работе информационных продуктов белорусской стороны за указанный период никаких сбоев не происходило.– отметил первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни.





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